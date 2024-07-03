Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PDNS Diretas Ransomware, Jokowi: Data Dibackup Semua! Kita Tak Terkaget-kaget

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |11:30 WIB
PDNS Diretas Ransomware, Jokowi: Data Dibackup Semua! Kita Tak Terkaget-kaget
Presiden Jokowi soal PDN Diretas (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pihaknya sudah melakukan evaluasi usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terserang ransomeware beberapa waktu lalu.

"Sudah kita evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," kata Jokowi usai peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, pada hari ini Rabu (3/7/2024).

Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan back up data nasional. Hal itu diharapkan dapat mengantisipasi kejadian peretasan.

"Di back up semua data nasional kita. Sehingga kalo ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut bahwa bahwa tidak hanya Indonesia, negara lain juga terkena peretasan.

Halaman:
1 2
