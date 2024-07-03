Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia, Jokowi: Kita Memulai Babak Baru

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:18 WIB
Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia, Jokowi: Kita Memulai Babak Baru
Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia pada hari ini, Rabu (3/7/2024).

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa peresmian pabrik ini menandakan Indonesia telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen untuk menjadi pemain global di ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga ke hilir.

Apalagi menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun selama berpuluh tahun, Indonesia hanya mengekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Sehingga tidak memiliki nilai tambah sementara bahan mentah semakin hari semakin habis.

"Tapi sekarang, dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya smelter pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik," ujar Jokowi di Karawang, Jawa Barat.

Jokowi menambahkan, terwujudnya pabrik ini juga berkat visi dan keberanian dari Chairman Chung yang sudah berani mengeksekusi untuk memulai proyek besar ini meskipun saat itu masih dalam kondisi pandemi covid-19.

