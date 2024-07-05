Ayo Daftar Kelas Offline Jadi Investor Syariah Bersama BEI dan MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

Anda pasti sudah sering mendengar betapa pentingnya berinvestasi sejak dini. Hal ini tidak boleh hanya dianggap sekadar angin lalu. Memiliki kebiasaan berinvestasi akan membantu Anda untuk mempersiapkan masa depan. Investasi syariah dapat menjadi pilihan bagi yang ingin mengelola aset sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ada banyak jenis investasi syariah untuk investor pemula misalnya saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk. Semua jenis investasi tersebut memiliki kelebihan masing-masing dan dapat dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana cara memulai bertransaksi saham syariah yang aman dan nyaman, termasuk cara bertransaksi melalui aplikasi MotionTrade?

Jangan lewatkan kelas offline “Jadi Investor Syariah” pada Rabu (24/7/2024) pukul 13.30 – 15.30 WIB di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Kelas gratis ini akan dibawakan oleh Staf Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia Wildan Syuruq dan Head of Sharia Business MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.