Belajar Value Investing Bareng MNC Sekuritas, Yuk Ikuti Webinar Gratisnya

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Untuk meraup keuntungan di pasar modal, ada berbagai jenis strategi investasi yang bisa digunakan. Salah satu strategi yang cukup dikenal adalah value investing. Strategi ini merupakan salah satu strategi investasi yang terbukti telah berhasil dan diterapkan oleh para investor handal, salah satunya adalah Warren Buffet.

Strategi value investing dilakukan dengan mencari saham-saham potensial yang sedang terdiskon atau diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Penjualan dilakukan saat harga sedang melonjak. Meskipun terdengar sederhana, namun value investing tidak bisa dilakukan asal-asalan. Investor atau trader perlu melakukan analisis terhadap banyak aspek pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Contohnya aset, arus kas, laba rugi, dan aspek lainnya.