HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |10:10 WIB
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Trader atau investor pasar modal perlu memperhatikan waktu yang digunakan dalam proses pembelian maupun penjualan saham karena harganya terus bergerak (fluktuatif).

Agar memudahkan investor dalam memantau jam market, MotionTrade merilis indikator baru yaitu Market Status. Perilisan indikator ini juga sejalan dengan Bursa Efek Indonesia yang memberlakukan peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Trader atau investor dapat menikmati indikator Market Status yang terdapat pada menu Dashboard, Running Trade, Trader View, Stock Price, dan Order di MotionTrade. Indikator Market Status akan menampilkan jam perdagangan sesuai dengan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 2 jenis jam perdagangan yang ditampilkan, yaitu: Pasar Reguler dan Papan Pemantauan Khusus (FCA).

Selain indikator Market Status, MotionTrade juga melakukan pembaruan tampilan dan proses pembukaan akun online, seperti: Pembukaan akun dengan beragam pilihan Bank RDN, Form Beneficial Owner yang terintegrasi saat pembukaan akun (khusus mahasiswa & ibu rumah tangga), dan Auto Save proses pembukaan akun.

Untuk informasi selengkapnya dan user guide mengenai Market Status dapat Anda akses melalui bit.ly/marketstatusmncs

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

