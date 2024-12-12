Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fitur Auto Invest dari MNC Sekuritas Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:45 WIB
Fitur Auto Invest dari MNC Sekuritas Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024
MNC Sekuritas Raih Penghargaan IDX Channel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2024 dalam kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis dengan inovasi Auto Invest. Penghargaan diserahkan oleh Marketing Expert dan Managing Partner Inventure sekaligus perwakilan Dewan Juri ICAII 2024 Yuswohady kepada Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen pada Selasa (10/12/2024).

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen berterima kasih atas penghargaan yang diterima MNC Sekuritas. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan produk dan fitur – fitur yang ada di MotionTrade untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan platform investasi yang aman dan praktis.

“Auto Invest adalah fitur di MotionTrade yang secara otomatis menginvestasikan dana mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) ke Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal, sehingga investor dapat dengan leluasa menumbuhkan dana tanpa mengganggu transaksi saham,” ujar Afen.

Di tahun sebelumnya, MNC Sekuritas melalui aplikasi online trading garapannya yaitu MotionTrade berhasil meraih penghargaan kategori Produk dan Model Bisnis dengan Inovasi sebagai "The Innovative Online Trading System", dalam ajang penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2023 (ICAII 2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement