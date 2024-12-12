Fitur Auto Invest dari MNC Sekuritas Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2024 dalam kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis dengan inovasi Auto Invest. Penghargaan diserahkan oleh Marketing Expert dan Managing Partner Inventure sekaligus perwakilan Dewan Juri ICAII 2024 Yuswohady kepada Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen pada Selasa (10/12/2024).

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen berterima kasih atas penghargaan yang diterima MNC Sekuritas. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan produk dan fitur – fitur yang ada di MotionTrade untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan platform investasi yang aman dan praktis.

“Auto Invest adalah fitur di MotionTrade yang secara otomatis menginvestasikan dana mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) ke Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal, sehingga investor dapat dengan leluasa menumbuhkan dana tanpa mengganggu transaksi saham,” ujar Afen.

Di tahun sebelumnya, MNC Sekuritas melalui aplikasi online trading garapannya yaitu MotionTrade berhasil meraih penghargaan kategori Produk dan Model Bisnis dengan Inovasi sebagai "The Innovative Online Trading System", dalam ajang penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2023 (ICAII 2023).