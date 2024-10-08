Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |15:00 WIB
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner. Di mana besok, IG Live Reserch Corner akan membahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China.

Penurunan pada suku bunga biasanya meningkatkan likuiditas global. Hal ini dapat mendorong aliran modal ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia, karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu China kembali mengumumkan langkah-langkah untuk mendorong perekonomiannya yang sedang lesu, dalam sebuah pengarahan yang dipimpin oleh kepala bank sentral, bersama dengan regulator sekuritas dan keuangan.

Adapun beberapa kebijakannya adalah pemotongan suku bunga dan rasio persyaratan cadangan yang lebih rendah, langkah pelonggaran untuk sektor properti, dan penyediaan pendanaan yang didukung PBoC (People’s Bank of China) untuk mendukung pasar ekuitas.

Kebijakan “bazooka” tersebut menyusul pemangkasan suku bunga oleh the Federal Reserve (the Fed) atau bank sentral Amerika Serikat (AS). Langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral Tiongkok juga mencakup pemangkasan signifikan pada persyaratan cadangan bank, serta pemotongan suku bunga hipotek. Lantas bagaimana imbasnya terhadap pasar modal Indonesia?

