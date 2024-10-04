MNC Sekuritas dan Sucor AM Gelar Edukasi di Universitas Mulawarman

MNC Sekuritas berikan edukasi soal pasar modal. (Foto: Okezone)

SAMARINDA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

BACA JUGA: MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana di Universitas Majalengka

Setelah sebelumnya berkolaborasi di Universitas Majalengka pada Rabu (2/10/2024) lalu, MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management kembali menggelar edukasi reksa dana dalam rangkaian acara “Having Fund 2024” di Universitas Mulawarman, Samarinda pada Kamis (3/10/2023).

Edukasi disampaikan oleh Trainer Bursa Efek Kalimantan Timur Aldila Bandaro, Sales Equity MNC Sekuritas Cabang Balikpapan Surya Darma Hakim, serta Non Bank Distribution Sucor Asset Management Andi Tri Wicaksono.

Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Sucor Asset Management bersama MNC Sekuritas berkomitmen untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda.