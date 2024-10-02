Dukung Bulan Inklusi Keuangan, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Reksa Dana dengan 9 Manajer Investasi

JAKARTA – MNC Sekuritas menggelar edukasi reksa dana dengan sembulan manajer investasi. Edukasi digelar dalam rangka mendukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diperingati setiap bulan Oktober.

MNC Sekuritas menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2024”. Tema yang diusung tahun ini adalah “Untungnya, Aku Kenal Reksa Dana”. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk mensosialisasikan investasi reksa dana. Rangkaian kegiatan Having Fund 2024 digelar mulai Rabu (2/10/2024) hingga akhir bulan Oktober mendatang.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Gandeng Capital Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana ke Dosen Universitas Pelita Bangsa

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan melalui keterangan tertulisnya bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen MNC Sekuritas dalam memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan pasar modal kepada generasi muda melalui penggunaan aplikasi online trading MotionTrade. Lanjutnya, ini juga bentuk dukungan terhadap Bulan Inklusi Keuangan dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi dan dukungan dari mitra Manager Investasi serta Galeri Investasi BEI yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Having Fund 2024. Kami berharap, kolaborasi ini akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui instrumen reksa dana. Apalagi saat ini aplikasi MotionTrade juga sudah dilengkapi fitur Auto Invest untuk kemudahan otomasi pembelian dan penjualan reksa dana,” tulis Susy, Rabu (2/10/2024).

MNC Sekuritas menggandeng 9 (sembilan) Manajer Investasi dan 10 (sepuluh) Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) binaan MNC Sekuritas yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya:

1. PNJ UI

2. Universitas Al Azhar Indonesia

3. Universitas INABA Bandung

4. Universitas Klabat Manado

5. Universitas Majalengka

6. Universitas Mercu Buana Jakarta

7. Universitas Mulawarman Samarinda

8. Universitas Paramadina Jakarta

9. Universitas Pelita Bangsa Bekasi

10. Universitas Podomoro Jakarta