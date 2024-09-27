Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Gandeng Capital Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana ke Dosen Universitas Pelita Bangsa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |09:47 WIB
MNC Sekuritas Gandeng Capital Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana ke Dosen Universitas Pelita Bangsa
MNC Sekuritas Gandeng Capital Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana ke Dosen Universitas Pelita Bangsa
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal, MNC Sekuritas menggandeng Capital Asset Management dalam memberikan edukasi kepada 24 dosen Universitas Pelita Bangsa, Bekasi pada Kamis (26/9/2024).

Kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi MNC Sekuritas dan Capital Asset Management dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan (BIK) serta mendukung program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pemaparan materi terkait dengan reksa dana disampaikan oleh Investment Specialist Capital Asset Management Yesaya Christofer serta Koordinator Fungsi Pemasaran Capital Asset Management Lius Pangestu. Selain itu, materi mengenai pengelolaan keuangan dan investasi dengan memanfaatkan aplikasi MotionTrade disampaikan oleh Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan ungkapan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin dengan Capital Asset Management sebagai mitra Manajer Investasi MNC Sekuritas. Susy juga turut menyambut baik antusiasme para dosen Universitas Pelita Bangsa yang mengikuti kegiatan literasi ini.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan Capital Asset Management sebagai salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia. Tentunya produk reksa dana dari Capital AM tersedia di aplikasi trading kami yaitu MotonTrade. Kami berharap kolaborasi dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan ini dapat memberikan pemahaman dan ketersediaan akses keuangan melalui produk-produk investasi di pasar modal bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Susy.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Capital Asset Management Yo Hendrik berharap agar kerja sama antara Capital Asset Management dengan Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas dapat meningkatkan literasi keuangan civitas akademika universitas serta seluruh masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan program dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan secara merata, yang tentunya merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung dan terlibat secara langsung dalam program tesebut,” kata Hendrik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193128/mnc_sekuritas-ESO2_large.jpg
Promo Awal Tahun, MNC Sekuritas Ajak Investor Baru Raih Cashback untuk Transaksi hingga Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement