MNC Sekuritas Gandeng Capital Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana ke Dosen Universitas Pelita Bangsa

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal, MNC Sekuritas menggandeng Capital Asset Management dalam memberikan edukasi kepada 24 dosen Universitas Pelita Bangsa, Bekasi pada Kamis (26/9/2024).

Kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi MNC Sekuritas dan Capital Asset Management dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan (BIK) serta mendukung program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pemaparan materi terkait dengan reksa dana disampaikan oleh Investment Specialist Capital Asset Management Yesaya Christofer serta Koordinator Fungsi Pemasaran Capital Asset Management Lius Pangestu. Selain itu, materi mengenai pengelolaan keuangan dan investasi dengan memanfaatkan aplikasi MotionTrade disampaikan oleh Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan ungkapan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin dengan Capital Asset Management sebagai mitra Manajer Investasi MNC Sekuritas. Susy juga turut menyambut baik antusiasme para dosen Universitas Pelita Bangsa yang mengikuti kegiatan literasi ini.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan Capital Asset Management sebagai salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia. Tentunya produk reksa dana dari Capital AM tersedia di aplikasi trading kami yaitu MotonTrade. Kami berharap kolaborasi dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan ini dapat memberikan pemahaman dan ketersediaan akses keuangan melalui produk-produk investasi di pasar modal bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Susy.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Capital Asset Management Yo Hendrik berharap agar kerja sama antara Capital Asset Management dengan Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas dapat meningkatkan literasi keuangan civitas akademika universitas serta seluruh masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan program dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan secara merata, yang tentunya merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung dan terlibat secara langsung dalam program tesebut,” kata Hendrik.