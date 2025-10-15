CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar agenda tahunan yaitu Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 pada Jumat (17/10/2025) hingga Sabtu (18/10/2025) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Mengusung tema “Pasar Modal untuk Rakyat: Satu Pasar Berjuta Peluang”, acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Jangan lupa untuk mengunjungi booth MNC Sekuritas yang terletak di Main Lobby Bursa Efek Indonesia, Jakarta! Pengunjung berkesempatan dan memenangkan doorprize unit penyertaan reksa dana senilai total Rp2 juta untuk 20 orang pemenang.

Anda juga bisa mendapatkan souvenir menarik dengan mengikuti games di booth MNC Sekuritas. Informasi lebih lanjut mengenai Capital Market Summit & Expo 2025 dapat Anda kunjungi melalui www.idx.co.id

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.





(Dani Jumadil Akhir)