Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,42% ke 7.775 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, koreksi IHSG pun telah mengenai target koreksi minimal.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, diperkirakan posisi IHSG saat ini sedang dengan catatan IHSG belum mampu menembus resistance 7.910-7.923.

"Meskipun menguat, nampaknya akan relatif terbatas ke rentang 7.765-7.820, selanjutnya akan terkoreksi kembali ke area 7,454-7,562," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (24/9/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.654, 7.546 dan resistance 7.923, 7.958.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.