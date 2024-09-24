Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat di Level 7.978

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:41 WIB
IHSG Berpotensi Menguat di Level 7.978
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat berada di kisaran 7.719 - 7.978 pada sepanjang perdagangan pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG masih terlihat terkonsolidasi di tengah kondisi perekonomian yang cukup stabil dan jelang Laporan Keuangan emiten bulan depan.

“Peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan Investor untuk melakukan akumulasi pembelian,” tulis William dalam risetnya.

Menurut William, momentum koreksi minor tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh investor jangka menengah panjang mengingat dalam jangka menengah-panjang IHSG berada dalam jalur uptrend.

Halaman:
1 2
