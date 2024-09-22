Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Rawan Koreksi Lanjutan, Cek Saham Berikut

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |16:28 WIB
IHSG Pekan Depan Rawan Koreksi Lanjutan, Cek Saham Berikut
IHSG pekan depan diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi rawan melanjutkan pelemahan. Investor bersiap menyambut rilis jumlah uang beredar M2 yang diramal meningkat seiring pertumbuhan kredit.

Secara teknikal IHSG membentuk death cross dalam indikator Stochastic RSI yang berada di area jenuh beli atau overbought.

“IHSG juga membentuk pola Bearish Engulfing yang mengindikasikan bearish reversal. Dengan demikian, kami memperkirakan IHSG akan uji MA20 di level psikologis 7.700 pada perdagangan awal pekan,” tulis riset Phintraco Sekuritas, Minggu (22/9/2024).

Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2 Money Supply) bulan Agustus 2024 dijadwalkan rilis pada Senin (23/9). Sebelumnya, posisi M2 tercatat tumbuh sebesar 7.4% year-on-year (yoy), yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penyaluran kredit.

Phintraco menilai pertumbuhan jumlah uang beredar pada Agustus 2024 tetap tumbuh stabil seiring dengan pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 yang terjaga tumbuh double digit sebesar 11,4% yoy.

Halaman:
1 2
