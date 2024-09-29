IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan besok, Senin 30 September 2024. IHSG berpotensi menguat di level 7.636-7.717.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, peluang pergerakan IHSG di tengah dinamika market global dan regional yang cenderung beragam.

“Disertai oleh pergerakan nilai tukar yang cenderung stabil serta jelang rilis data perekonomian awal bulan, terlihat masih berada dalam kondisi uptrend jangka panjang,” tulis William dalam risetnya, Minggu (29/9/2024).

Menurut William, peluang koreksi wajar dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi beli.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

- TLKM

- ⁠JSMR

- ⁠UNVR