HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Melemah 0,60% ke Level 7.696

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:11 WIB
IHSG Sepekan Melemah 0,60% ke Level 7.696
IHSG Sepekan Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan data perdagangan saham dalam sepekan. Selama periode 23-27 September 2024, terjadi peningkatan rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 9,64 persen menjadi Rp16,36 triliun dari Rp14,92 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian BEI selama sepekan mengalami peningkatan 5,33 persen menjadi 1,33 juta kali transaksi dari 1,26 juta kali transaksi pada pekan yang lalu.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru terpangkas 0,60% ke level 7.696.91, dari sebelumnya 7.743,00.

Dalam kurun waktu sepekan, bursa juga menerima tiga obligasi berkelanjutan dari BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024. Ketiganya total bernilai Rp600 miliar.

Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah AA-(idn) (double A minus) dengan Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Berdasarkan statistik BEI berikut adalah rapor bursa dalam sepekan:

Halaman:
1 2
