IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan. IHSG hari ini ditutup melemah 47,59 poin atau 0,61% ke level 7.696,91.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (27/9/2024), terdapat 246 saham menguat, 312 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,4 triliun dari 20,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,09% ke 959,941, indeks JII turun 1,31% ke 535,432, indeks IDX30 melemah 0,58% ke 494,205 dan indeks MNC36 melemah 0,58% ke 373,778.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi 0,96%, kesehatan 0,04%, properti 0,77%, teknologi 0,19%.

Kemudian sektoral yang melemah ada barang baku 0,31%, industri 0,44%, konsumer non siklikal 0,39%, finansial 0,43%, konsumer siklikal 0,16%, infrastruktur 0,61%, transportasi 0,5%.