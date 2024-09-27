Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Lesu di Level 7.713

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |09:32 WIB
IHSG Dibuka Lesu di Level 7.713
IHSG Dibuka Menurun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada awal perdagangan hari ini. IHSG terkoreksi ke level 7.713,80.

Dalam semenit awal, Jumat (27/9/2024), IHSG turun 0,63% di 7.695,68, terbebani 190 saham di zona merah. Sisanya 181 menguat, dan 568 lainnya stagnan.

Nilai transaksi menyentuh Rp1,13 triliun, dari volume 1,2 miliar saham.

LQ45 turun 1,10% ke 959,89, JII turun 0,52% ke 539,75, IDX30 melemah 1,13% ke 491,45, dan MNC36 koreksi 1,04% ke 372,07.

Mayoritas sektor indeks tertekan, smenetara yang tumbuh hanya properti, bahan baku, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Voksel Electric Tbk (VOKS) naik 14,06% di Rp292, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) menguat 10,91% ke Rp122, dan PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menguat 10,67% ke Rp197.

Halaman:
1 2
