HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG anjlok di bawah level 7.700.

Pada perdagangan Senin (30/9/2024), IHSG turun 0,48% ke level 7.659.

Analis Panin Sekuritas, Mayang Anggita menyampaikan, sepanjang perdagangan akhir pekan lalu, tercatat ada 246 saham menguat, 312 saham menurun, dan 243 saham ditutup tidak mengalami perubahan harga.

Adapun, pelemahan IHSG ditekan oleh pelemahan saham-saham perbankan berkapitalisasi pasar besar. Mayang mengatakan, pada perdagangan Jumat lalu, investor asing tercatat net sell Rp1,16 triliun pada perdagangan pasar reguler.

“Seiring Jumat lalu IHSG ditutup di bawah MA 20, maka hari ini ada kemungkinan melemah dalam rentang harga 7.546 hingga 7.633,” kata Mayang dalam risetnya.

