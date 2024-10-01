Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:30 WIB
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
IHSG Oktober Dibuka Menguat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal Oktober 2024. IHSG naik ke level 7.528,19.

Semenit berjalan, Selasa (1/10/2024), IHSG tumbuh 0,67% ke 7.578,57, didukung 192 saham di zona hijau. Sementara 108 saham melemah, dan 225 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp402,76 miliar, dari volume 531,17 juta saham.

LQ45, JII, IDX30, dan MNC36 menguat di bawah 1 persen. Sementara seluruh sektor juga tumbuh merata.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 13,33 persen ke Rp442, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menguat 12,90 persen ke Rp70, dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) naik 6,71 persen ke Rp350.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068144/ihsg-dibuka-lesu-di-level-7-713-2c13esbyIy.jpg
IHSG Dibuka Lesu di Level 7.713
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement