IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal Oktober 2024. IHSG naik ke level 7.528,19.

Semenit berjalan, Selasa (1/10/2024), IHSG tumbuh 0,67% ke 7.578,57, didukung 192 saham di zona hijau. Sementara 108 saham melemah, dan 225 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp402,76 miliar, dari volume 531,17 juta saham.

LQ45, JII, IDX30, dan MNC36 menguat di bawah 1 persen. Sementara seluruh sektor juga tumbuh merata.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 13,33 persen ke Rp442, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menguat 12,90 persen ke Rp70, dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) naik 6,71 persen ke Rp350.