HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,67% ke Level 7.692

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |11:51 WIB
IHSG Sesi I Turun 0,67% ke Level 7.692
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,67% atau 51,74 poin ke level 7.692 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (27/9/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,90 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,63 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 621.923 kali. Adapun, sebanyak 317 saham harganya terkoreksi, 222 saham harganya naik dan 254 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur dan sektor transportasi kompak melemah 0,77 persen, disusul sektor teknologi yang turun 0,65 persen, sektor keuangan turun 0,51 persen, sektor non siklikal turun 0,50 persen, sektor bahan baku turun 0,22 persen, sektor siklikal turun 0,11 persen dan sektor industri turun 0,10 persen. Sementara sektor energi naik 0,75 persen, sektor properti naik 0,42 persen dan sektor kesehatan naik 0,30 persen.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 1,13 persen ke level 959, indeks IDX30 turun 0,88 persen ke level 492, indeks MNC36 turun 0,71 persen ke level 373, serta indeks JII turun 1,31 persen ke level 535.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 34,55 persen ke Rp148, PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 24,44 persen ke Rp336 dan PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 16,85 persen ke Rp208.

