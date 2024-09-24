249 Saham Menguat, IHSG Hari Ini Berakhir di Level 7.778

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan Selasa (24/9/2024). IHSG hari ini ditutup menguat tipis 2,76 poin atau 0,04% ke level 7.778.

Pada penutupan perdagangan sore ini, terdapat 249 saham menguat, 332 saham melemah dan 215 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,3 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,04% ke 984,866, indeks JII menguat 0,16% ke 533,91, indeks IDX30 menguat 0,05% ke 504,239 dan indeks MNC36 menguat 0,16% ke 382,6.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi 0,32%, barang baku 0,35%, konsumer non siklikal 1,12%, finansial 0,08%, properti 0,12%, infrastruktur 0,52%, transportasi 0,89%.

Kemudian sektoral yang melemah ada industri 0,32%, konsumer siklikal 0,69%, kesehatan 0,24%, teknologi 1,03%.