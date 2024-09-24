Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.764

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |09:39 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.764
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 7.774 pada pagi ini Selasa (24/9/2024).

Dalam dua puluh menit pertama, IHSG melemah 0,14 persen di 7.764,99, terbebani 239 saham di zona merah. Sisanya 202 menguat, dan 498 lainnya stagnan.

Nilai transaksi menyentuh Rp2,71 triliun, dari volume 3,27 miliar saham.

LQ45 naik 0,07 persen ke 985,96, JII tumbuh 0,08 persen ke 533,52, IDX30 melemah 0,04 persen ke 503,80, dan MNC36 naik 0,05 persen ke 382,18.

Sektor yang membebani IHSG meliputi properti, infrastruktur, energi, transportasi, industri, teknologi, dan kesehatan. Sisanya yang menguat hanya bahan baku, keuangan, dan konsumer.

