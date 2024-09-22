6 Fakta IHSG Sepekan Melemah pada Level 7.743

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah dan terjadi peningkatan pada rata-rata volume transaksi harian dan rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan periode 17-20 September 2024.

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa yang mengalami kenaikan sebesar 15,3 persen menjadi 28,07 miliar lembar saham dari 23,35 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Berikut fakta-fakta IHSG Sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (22/9/2024):

1. IHSG Melemah

"Perubahan turut dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 0,88% menjadi berada pada level 7.743,004 dari 7.812,131 pada pekan lalu," tulis P.H Sekretaris Perusahaan BEI, Eko Susanto dalam keterangan resmi.

2. Transaksi Harian

Peningkatan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan sebesar 10,43 persen menjadi sebanyak 1,26 juta kali transaksi dari 1,14 juta kali transaksi sepekan sebelumnya.

Namun, perubahan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa dengan perubahan sebesar 0,37 persen menjadi Rp14,93 triliun dari Rp14,98 triliun pada pekan sebelumnya.