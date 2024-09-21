Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Saham Paling Cuan dalam Sepekan, Ada yang Meroket 53%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:06 WIB
10 Saham Paling Cuan dalam Sepekan, Ada yang Meroket 53%
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selama sepekan perdagangan periode 17-20 September 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 0,88% di posisi 7.743,004 dari 7.812,131 pada penutupan pekan yang lalu.

Berbeda dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) yang naik hingga 53,19 persen.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini ada sektor energi 0,84 persen, industri 1,11 persen, konsumer non siklikal 0,77 persen, konsumer siklikal 0,34 persen, kesehatan 3,59 persen, finansial 1,48 persen, properti & real estate 2,45 persen, transportasi & logistik 2,65 persen.

Sedangkan yang melemah ada sektor barang baku 1,26 persen, teknologi 1.97 persen, infrastruktur 4,15 persen.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (21/9/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) yang naik 53,19 persen di level Rp2.880 per saham.

Selain JSPT, ada 226 saham yang naik diatas 2 persen pekan ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp3.780 triliun.

Halaman:
1 2
