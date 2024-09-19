Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |08:09 WIB
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
The Federal Reserve pangkas suku bunga 50 bps (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA The fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,75%-5,00%. Ini adalah pemangkasan suku bunga pertama sejak 4 tahun lalu atau Maret 2020.

Merespons penuruna suku bunga, bursa saham AS atau Wall Street ditutup melemah. Mengutip Investing, indeks acuan S&P 500 turun 0,3% dan Nasdaq Composite yang sarat teknologi turun 0,3%, dan Dow Jones Industrial Average yang terdiri dari 30 saham turun 0,3%, atau 103 poin.

Indeks saham awalnya melonjak karena keputusan pemangkasan suku bunga, sebelum berayun liar hingga akhirnya ditutup di zona merah.

The Fed memangkas suku bunga besar-besaran. Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada hari Rabu, dan menaikkan perkiraan untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut tahun ini, karena bank sentral memulai siklus pemangkasan suku bunga untuk menopang perekonomian setelah pertempuran berkepanjangan melawan lonjakan inflasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/278/3062398/wall-street-melesat-didorong-data-inflasi-as-8VdaAFK4MF.jpg
Wall Street Melesat Didorong Data Inflasi AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement