The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah

JAKARTA – The fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,75%-5,00%. Ini adalah pemangkasan suku bunga pertama sejak 4 tahun lalu atau Maret 2020.

Merespons penuruna suku bunga, bursa saham AS atau Wall Street ditutup melemah. Mengutip Investing, indeks acuan S&P 500 turun 0,3% dan Nasdaq Composite yang sarat teknologi turun 0,3%, dan Dow Jones Industrial Average yang terdiri dari 30 saham turun 0,3%, atau 103 poin.

Indeks saham awalnya melonjak karena keputusan pemangkasan suku bunga, sebelum berayun liar hingga akhirnya ditutup di zona merah.

The Fed memangkas suku bunga besar-besaran. Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada hari Rabu, dan menaikkan perkiraan untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut tahun ini, karena bank sentral memulai siklus pemangkasan suku bunga untuk menopang perekonomian setelah pertempuran berkepanjangan melawan lonjakan inflasi.