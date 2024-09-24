Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/9/2024) waktu setempat, karena investor berhenti sejenak untuk bernapas mendekati level rekor menjelang serangkaian sinyal lebih lanjut dari Federal Reserve minggu ini.

Mengutip Investing, Dow Jones Industrial Average yang terdiri dari 30 saham diperdagangkan 0,15 persen, lebih tinggi, indeks acuan S&P 500 naik 0,28 persen, sementara NASDAQ Composite yang sarat teknologi naik 0,14 persen.

BACA JUGA: Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Optimisme atas pemotongan suku bunga setelah pengurangan besar-besaran Federal Reserve mendorong S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ke rekor tertinggi minggu lalu.

Sementara NASDAQ Composite juga naik, pelemahan baru-baru ini pada saham teknologi membuat indeks jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

BACA JUGA: Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi

Isyarat Fed, inflasi PCE akan segera disampaikan minggu ini. Sejumlah pejabat Fed dan anggota komite penetapan suku bunga akan berpidato minggu ini - yang paling menonjol adalah Ketua Jerome Powell pada hari Kamis.