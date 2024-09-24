JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/9/2024) waktu setempat, karena investor berhenti sejenak untuk bernapas mendekati level rekor menjelang serangkaian sinyal lebih lanjut dari Federal Reserve minggu ini.
Mengutip Investing, Dow Jones Industrial Average yang terdiri dari 30 saham diperdagangkan 0,15 persen, lebih tinggi, indeks acuan S&P 500 naik 0,28 persen, sementara NASDAQ Composite yang sarat teknologi naik 0,14 persen.
Optimisme atas pemotongan suku bunga setelah pengurangan besar-besaran Federal Reserve mendorong S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ke rekor tertinggi minggu lalu.
Sementara NASDAQ Composite juga naik, pelemahan baru-baru ini pada saham teknologi membuat indeks jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.
Isyarat Fed, inflasi PCE akan segera disampaikan minggu ini. Sejumlah pejabat Fed dan anggota komite penetapan suku bunga akan berpidato minggu ini - yang paling menonjol adalah Ketua Jerome Powell pada hari Kamis.