JAKARTA - Wall Street ditutup naik tipis dengan indeks Dow Jones menuju rekor tertinggi baru pada perdagangan Jumat (20/9/2024) waktu setempat.

Hal ini karena investor mempertimbangkan kemerosotan Fedex dan ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut menyusul pemangkasan besar-besaran bank sentral awal minggu ini.

Mengutip Investing, Dow Jones Industrial Average naik 38 poin, atau 0,1 persen ke rekor penutupan 42.063,36, S&P 500 turun 0,2 persen dan NASDAQ Composite turun 0,4 persen.

Saham terdongkrak akhir minggu ini setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin.

"Secara historis, saham berkinerja baik pada periode ketika Fed memangkas suku bunga sementara ekonomi AS masih tumbuh. Pasar kini tampaknya mengharapkan hasil ini," kata analis di UBS, dalam sebuah catatan.