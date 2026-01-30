Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1% ke 8.329 Usai Dirut BEI Mundur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |16:23 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1% ke 8.329 Usai Dirut BEI Mundur
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1% ke 8.329 Usai Dirut BEI Mundur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat seharian. IHSG hari ini ditutup menguat 97,41 poin atau 1,18 persen ke level 8.329,61 pada sesi terakhir perdagangan. IHSG menguat usai Dirut BEI Iman Rachman mundur.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (30/1/2026), terdapat 576 saham menguat, 205 saham melemah dan 177 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp41,2 triliun dari 55,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,52 persen 833, indeks JII naik 2,09 persen 558, indeks IDX30 naik 1,95 persen ke 429 dan indeks MNC36 naik 2,08 persen ke 336.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, properti, kesehatan, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, teknologi. Sedangkan yang melemah ada konsumer siklikal, infrastruktur, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) naik 35 persen ke Rp270, PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) naik 34,67 persen ke Rp202, dan saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 34,09 persen ke Rp118.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) turun 14,97 persen ke Rp318, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) turun 14,94 persen ke Rp131 dan PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) turun 14,93 persen di Rp228.

(Dani Jumadil Akhir)

