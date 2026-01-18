BEI Kantongi 7 Calon Emiten di Awal 2026, Mayoritas Perusahaan Besar

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan saat ini terdapat tujuh perusahaan mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada awal 2026.



Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, mayoritas calon emiten yang masuk dalam daftar antrean tersebut merupakan perusahaan dengan kekuatan finansial yang besar.



“Hingga saat ini, terdapat 7 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (18/1/2026).



Berdasarkan skala asetnya, perusahaan yang tengah bersiap melantai di bursa tersebut terbagi ke dalam tiga kategori utama.



Skala besar sebanyak 5 perusahaan memiliki nilai aset di atas Rp250 miliar, skala menengah ada 1 perusahaan memiliki aset di rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar dan skala kecil ada 1 perusahaan memiliki aset di bawah Rp50 miliar.