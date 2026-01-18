Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Kantongi 7 Calon Emiten di Awal 2026, Mayoritas Perusahaan Besar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:00 WIB
BEI Kantongi 7 Calon Emiten di Awal 2026, Mayoritas Perusahaan Besar
BEI Kantongi 7 Calon Emiten di Awal 2026, Mayoritas Perusahaan Besar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan saat ini terdapat tujuh perusahaan mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada awal 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, mayoritas calon emiten yang masuk dalam daftar antrean tersebut merupakan perusahaan dengan kekuatan finansial yang besar.

“Hingga saat ini, terdapat 7 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Berdasarkan skala asetnya, perusahaan yang tengah bersiap melantai di bursa tersebut terbagi ke dalam tiga kategori utama.

Skala besar sebanyak 5 perusahaan memiliki nilai aset di atas Rp250 miliar, skala menengah ada 1 perusahaan memiliki aset di rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar dan skala kecil ada 1 perusahaan memiliki aset di bawah Rp50 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/278/3195911/ihsg_berpotensi_melemah-jV0Q_large.jpg
IHSG Berpotensi Melemah di Awal Pekan Depan, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/278/3195733/ihsg-V9oh_large.jpg
Daftar Saham Penghuni Top Losers, dari BBSS hingga RAJA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/278/3195730/ihsg-Frhw_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, SOHO Melesat 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/278/3195688/ihsg-aODq_large.jpg
IHSG Sepekan Meroket 1,55 Persen, Tembus Rekor Tertinggi 9.075
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195540/ihsg_sesi_i-Kj8O_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 9.046
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195504/ihsg_dibuka_menguat-kyFG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.072
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement