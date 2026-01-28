Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:58 WIB
IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham
IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama otoritas pasar modal lainnya segera mengambil langkah proaktif menanggapi keputusan pengelola indeks global, MSCI, yang membekukan sementara perubahan indeks pada saham-saham Indonesia. Otoritas menegaskan komitmennya untuk memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh investor global.

Adapun hal tersebut juga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk pada perdagangan pagi ini, Rabu (28/1/2026). Indeks dibuka turun 6,53 persen ke level 8.393,51.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa sinergi antara OJK, BEI (IDX) dan KSEI terus diperkuat untuk memberikan klarifikasi serta solusi atas keraguan yang muncul terkait data kepemilikan saham publik (free float).

"Terkait dengan pengumuman dari MSCI pagi ini, OJK, IDX, dan KSEI akan terus melakukan diskusi dengan MSCI. Sebelumnya, kami telah melakukan peningkatan keterbukaan dengan penyampaian pengumuman data free float di website BEI," tulis Kautsar kepada awak media, Rabu (28/1/2026).

Pihak otoritas juga membuka ruang lebar bagi MSCI untuk memberikan masukan lebih lanjut jika keterbukaan data yang ada saat ini dianggap masih belum mencukupi standar internasional.

"Namun jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan," pungkas Kautsar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/622/3197853/boy_thohir-SIcK_large.png
Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/278/3197676/ihsg_ditutup_menguat-aJyF_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.975 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/278/3197121/ihsg-M2Yv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.951, Saham UANG-PTRO Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/278/3197039/ihsg_dibuka_menguat-Epi5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 8.894
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196904/ihsg-Ivhq_large.jpg
353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196789/ihsg_dibuka_menguat-Q06l_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 9.024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement