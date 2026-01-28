IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama otoritas pasar modal lainnya segera mengambil langkah proaktif menanggapi keputusan pengelola indeks global, MSCI, yang membekukan sementara perubahan indeks pada saham-saham Indonesia. Otoritas menegaskan komitmennya untuk memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh investor global.

Adapun hal tersebut juga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk pada perdagangan pagi ini, Rabu (28/1/2026). Indeks dibuka turun 6,53 persen ke level 8.393,51.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa sinergi antara OJK, BEI (IDX) dan KSEI terus diperkuat untuk memberikan klarifikasi serta solusi atas keraguan yang muncul terkait data kepemilikan saham publik (free float).

"Terkait dengan pengumuman dari MSCI pagi ini, OJK, IDX, dan KSEI akan terus melakukan diskusi dengan MSCI. Sebelumnya, kami telah melakukan peningkatan keterbukaan dengan penyampaian pengumuman data free float di website BEI," tulis Kautsar kepada awak media, Rabu (28/1/2026).

Pihak otoritas juga membuka ruang lebar bagi MSCI untuk memberikan masukan lebih lanjut jika keterbukaan data yang ada saat ini dianggap masih belum mencukupi standar internasional.

"Namun jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan," pungkas Kautsar.