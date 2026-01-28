Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Terjun Bebas ke 8.393, Ini Penyebabnya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:31 WIB
IHSG Terjun Bebas ke 8.393, Ini Penyebabnya
IHSG merosot tajam hingga 6,53% ke level 8.393. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) “kebakaran” pada perdagangan pagi ini. IHSG merosot tajam hingga 6,53% ke level 8.393.

Menurut Senior Market Analyst Mirae Asset, Nafan Aji Gusta Utama, salah satu penyebab IHSG terjun bebas adalah kebijakan indeks global MSCI yang mengumumkan pembekuan sementara terhadap sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia.

"Dinamika pengumuman MSCI," kata Nafan kepada Okezone.com, Rabu (28/1/2026).

Dalam pengumuman resmi MSCI Global Standard Indexes, keputusan tersebut diambil setelah MSCI menyelesaikan konsultasi mengenai penilaian free float saham Indonesia.

Dalam proses itu, sebagian pelaku pasar global mendukung penggunaan laporan Monthly Holding Composition dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan. Namun, mayoritas investor justru menyampaikan kekhawatiran serius atas klasifikasi pemegang saham dalam data KSEI.

MSCI menerapkan perlakuan sementara (interim treatment) terhadap saham Indonesia dalam berbagai peninjauan indeks maupun aksi korporasi, termasuk dalam Review Indeks Februari 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198013//ihsg-2iUA_large.jpg
IHSG Dibuka Merosot Tajam 6,53% ke Level 8.393
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/278/3197822//ihsg-dJng_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke 8.921, Saham Energi dan Industri Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/278/3197792//saham-h2Gp_large.jpg
4 Saham Pilihan Investor Hari Ini, Waspadai IHSG Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/278/3197781//ihsg-dzpl_large.jpg
IHSG Turun ke 8.974 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/278/3197676//ihsg_ditutup_menguat-aJyF_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.975 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/278/3197600//ihsg-PEWe_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat 0,24% ke Level 8.972
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement