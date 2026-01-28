IHSG Terjun Bebas ke 8.393, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) “kebakaran” pada perdagangan pagi ini. IHSG merosot tajam hingga 6,53% ke level 8.393.

Menurut Senior Market Analyst Mirae Asset, Nafan Aji Gusta Utama, salah satu penyebab IHSG terjun bebas adalah kebijakan indeks global MSCI yang mengumumkan pembekuan sementara terhadap sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia.

"Dinamika pengumuman MSCI," kata Nafan kepada Okezone.com, Rabu (28/1/2026).

Dalam pengumuman resmi MSCI Global Standard Indexes, keputusan tersebut diambil setelah MSCI menyelesaikan konsultasi mengenai penilaian free float saham Indonesia.

Dalam proses itu, sebagian pelaku pasar global mendukung penggunaan laporan Monthly Holding Composition dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan. Namun, mayoritas investor justru menyampaikan kekhawatiran serius atas klasifikasi pemegang saham dalam data KSEI.

MSCI menerapkan perlakuan sementara (interim treatment) terhadap saham Indonesia dalam berbagai peninjauan indeks maupun aksi korporasi, termasuk dalam Review Indeks Februari 2026.