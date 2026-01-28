IHSG Dibuka Merosot Tajam 6,53% ke Level 8.393

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot tajam pagi ini, anjlok 6,53% ke level 8.393.

Sebagai perbandingan, pada sesi penutupan perdagangan sebelumnya, IHSG berada di level 8.980.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat sebanyak 2,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp1,9 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai 152 ribu kali. Kapitalisasi pasar (market cap) tercatat sebesar Rp15,1 triliun.

Sebanyak 70 saham mengalami kenaikan, 390 saham turun, dan 498 saham lainnya stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pagi ini dipimpin oleh Wahana Pronagural (WAPO) yang menguat 20,21%, disusul Jantra Grupo Indonesia (KAQI) naik 10%, dan Buana Artha Anugerah (STAR) naik 8,80%.

Sementara itu, top losers dipimpin oleh Rukun Raharha (RAJA) yang terkoreksi 15,00%, disusul Kawasan Industri Jababeka (KIJA) melemah 15,00%, dan Impack Pratama Industri (IMPC) turun 15,00%.

Dari sisi sektoral:

Sektor energi melemah 9,24%

Sektor non-siklikal turun 1,04%

Sektor siklikal terkoreksi 4,92%

Sektor keuangan turun 2,93%