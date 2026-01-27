Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun ke 8.921, Saham Energi dan Industri Lesu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |12:20 WIB
IHSG Sesi I Turun ke 8.921, Saham Energi dan Industri Lesu
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan pada sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). IHSG melemah 0,60% ke level 8.921.

Total volume transaksi tercatat 30,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp15,0 triliun. Sebanyak 250 saham menguat, 461 saham melemah, dan 247 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama juga mencatat pelemahan, antara lain LQ45 turun 1,01%, IDX30 turun 1,63%, MNC36 turun 1,61%, dan JII melemah 0,70%.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat antara lain konsumer non-siklikal, infrastruktur, dan teknologi. Sektor yang melemah meliputi industri, energi, konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, dan kesehatan.

 

