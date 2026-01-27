JAKARTA – Tim riset MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham untuk dicermati investor pada perdagangan hari ini. Diproyeksikan bahwa IHSG masih rawan terkoreksi pada Selasa (27/1/2026).
"Kami perkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi. Waspadai area koreksi di 8.708–8.790," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.
AKRA – Spec Buy
AKRA menguat 3,83% ke 1.355, disertai munculnya volume pembelian. Posisi AKRA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [b].
Spec Buy: 1.320–1.340
Target Price: 1.365, 1.385
Stoploss: di bawah 1.300
BRIS – Buy on Weakness
BRIS bergerak flat di 2.250, masih didominasi volume pembelian, dan mampu bertahan di atas MA20. Selama berada di atas 2.170 sebagai stoploss, posisi BRIS saat ini diperkirakan berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1.
Buy on Weakness: 2.200–2.240
Target Price: 2.300, 2.370
Stoploss: di bawah 2.170