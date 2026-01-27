Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Saham Pilihan Investor Hari Ini, Waspadai IHSG Koreksi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |10:29 WIB
4 Saham Pilihan Investor Hari Ini, Waspadai IHSG Koreksi
Tim riset MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham untuk dicermati investor pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Tim riset MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham untuk dicermati investor pada perdagangan hari ini. Diproyeksikan bahwa IHSG masih rawan terkoreksi pada Selasa (27/1/2026).

"Kami perkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi. Waspadai area koreksi di 8.708–8.790," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan:

AKRA – Spec Buy

AKRA menguat 3,83% ke 1.355, disertai munculnya volume pembelian. Posisi AKRA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [b].

Spec Buy: 1.320–1.340

Target Price: 1.365, 1.385

Stoploss: di bawah 1.300

BRIS – Buy on Weakness

BRIS bergerak flat di 2.250, masih didominasi volume pembelian, dan mampu bertahan di atas MA20. Selama berada di atas 2.170 sebagai stoploss, posisi BRIS saat ini diperkirakan berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1.

Buy on Weakness: 2.200–2.240

Target Price: 2.300, 2.370

Stoploss: di bawah 2.170

 

