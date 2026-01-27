Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun ke 8.974 di Pembukaan Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |09:24 WIB
IHSG Turun ke 8.974 di Pembukaan Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menurun. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menurun. IHSG melemah tipis 0,01% ke level 8.974,57.

Semenit setelah pembukaan perdagangan, Selasa (27/1/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,25% ke 8.952, dengan 237 saham di zona hijau, 255 melemah, dan 466 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,55% ke 877, indeks JII turun 0,60% ke 612, indeks MNC36 melemah 0,77% ke 353, dan IDX30 turun 0,74% ke 447.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau hanya energi dan infrastruktur. Sedangkan sektor yang melemah meliputi konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, industri, transportasi, teknologi, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX), PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST), dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technologies Tbk (SMAR).

 

