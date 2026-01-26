IHSG Sesi I Menguat 0,24% ke Level 8.972

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga jeda makan siang. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga jeda makan siang. IHSG pada sesi I naik 0,24% ke level 8.972. Adapun indeks sempat menyentuh level 9.058 pada perdagangan hari ini.

Total volume transaksi tercatat sebanyak 31,0 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp20,8 triliun. Sebanyak 341 saham menguat, 353 saham melemah, dan 264 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, seperti LQ45 naik 0,69 persen, IDX30 stagnan (0 persen), MNC36 menguat 0,20 persen, serta indeks JII naik 1,29 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat meliputi konsumer non-siklikal, industri, energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan teknologi. Sementara sektor yang melemah adalah konsumer siklikal, keuangan, properti, industri, dan kesehatan.