HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:59 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 0,88 persen di posisi 7.743,004 dari 7.812,131 pada penutupan pekan yang lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah ada sektor barang baku 1,26 persen, teknologi 1.97 persen, infrastruktur 4,15 persen.

Sementara indeks sektoral yang lainnya menguat ada sektor energi 0,84 persen, industri 1,11 persen, konsumer non siklikal 0,77 persen, konsumer siklikal 0,34 persen, kesehatan 3,59 persen, finansial 1,48 persen, properti & real estate 2,45 persen, transportasi & logistik 2,65 persen.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (21/9/2024), PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 90,10 persen.

Selain LPGI, ada 183 saham yang turun diatas 2 persen pekan ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp3.006 triliun.

