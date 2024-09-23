IHSG Berbalik Menguat, Ditutup Naik ke Level 7.775

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan sore ini. IHSG hari ini ditutup menguat 32,72 poin atau 0,42% ke level 7.775.

Pada penutupan perdagangan, Senin (23/9/2024), terdapat 284 saham menguat, 283 saham melemah dan 224 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,7 triliun dari 28,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,11% ke 983,974, indeks JII menguat 0,5% ke 532,201, indeks IDX30 naik 1,38% ke 503,444 dan indeks MNC36 naik 1,38% ke 381,833.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi 1,83%, barang baku 1,71%, konsumer non siklikal 0,65%, finansial 0,95%, properti 0,78%, teknologi 0,96%.

Kemudian sektoral yang melemah ada industri 0,04%, konsumer siklikal 0,12%, infrastruktur 1,83%, kesehatan 0,14%, transportasi 0,2%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) naik 30,97% ke Rp148, PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 23,21% ke Rp69 dan saham PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) naik 23,08% ke Rp80.