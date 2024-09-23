Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Dibuka Anjlok ke Level 7.692

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |09:22 WIB
IHSG Awal Pekan Dibuka Anjlok ke Level 7.692
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan dibuka anjlok ke zona merah pada perdagangan Senin (23/9/2024). IHSG turun 0,65% di 7.692,90. terbebani 118 saham di zona merah. Sisanya, 236 saham menguat, dan 585 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp403,9 miliar, dengan volume 658,6 juta saham.

Meski demikian, sejumlah indeks lain tampak hijau, meliputi LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36 yang menguat di bawah 1%.

Sektor yang membebani IHSG meliputi infrastruktur, konsumer siklikal, dan kesehatan. Sedangkan yang menguat cukup dominan seperti ksesehatan, industri, transportasi, energi, bahan baku, dan keuangan.

Halaman:
1 2
