MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana di Universitas Majalengka

MAJALENGKA - MNC Sekuritas memberikan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Sucor Asset Management dalam menggelar edukasi reksa dana di Universitas Majalengka (UNMA) pada Rabu (2/10/2023). Kegiatan yang dihadiri 200 mahasiswa UNMA dari berbagai fakultas ini juga menjadi acara pembuka dari rangkaian Having Fund 2024 bertema "Untungnya, Aku Kenal Reksa Dana". Pemaparan disampaikan oleh Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo dan Branch Manager MNC Sekuritas Bandung Helfa Helmy.

Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana mengatakan bahwa edukasi adalah kunci dalam mendorong generasi muda untuk lebih sadar akan investasi melalui acara literasi dan inklusi "Having Fund 2024" yang dipelopori oleh MNC Sekuritas.

“Kami berupaya memberikan pengetahuan praktis mengenai investasi reksa dana, terutama bagi mahasiswa dan civitas akademika. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dorongan yang positif bagi mereka untuk mulai berinvestasi sejak dini dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar Jemmy.

Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka (UNMA) Ir. H. Masduki mengatakan bahwa inklusi keuangan di pasar modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Menurutnya, dengan adanya aplikasi online trading yang dimiliki oleh MNC Sekuritas akan semakin memudahkan para mahasiswa dan Gen Z untuk dapat mengakses produk-produk Sucor Asset di MotionTrade.