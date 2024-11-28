Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:30 WIB
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
Gebyar Promo Berdikari di MotionTrade (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan produk turunan lainnya.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan Berdikari Manajemen Investasi menghadirkan promo “Gebyar Berdikari”. Raih kesempatan memenangkan cashbcack unit penyertaan senilai Rp100.000 untuk 100 investor pertama.

Anda dapat melakukan pembelian salah satu produk reksa dana Berdikari Manajemen Investasi yaitu BMI INDO Pasar Uang, BMI INDO Saham Andalan, atau BMI INDO Obligasi Mantap melalui aplikasi MotionTrade minimal senilai Rp1.000.000 dan tidak berlaku kelipatan.

Periode promo berlangsung hingga 30 Desember 2024. Adapun untuk periode penilaian berlangsung hingga 28 Februari 2025. Jangan ketinggalan promonya! Informasi lebih lengkap, klink link berikut bit.ly/promoBMIMT3

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

