Dukung Edukasi Pasar Modal, MNC Sekuritas Terima Kunjungan Mahasiswa Telkom Bandung

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas menyambut baik kunjungan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung pada Kamis (14/11/2024).

Sebanyak kurang lebih 80 peserta mengikuti kunjungan yang diawali dengan pemaparan mengenai pasar modal oleh Head of Product Management Community and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem dan dilanjutkan dengan office tour di kantor pusat MNC Sekuritas Jakarta.

Dosen Universitas Telkom Nora Amelda Riza menyampaikan bahwa melalui kunjungan ini, mahasiswa tentunya mendapatkan insight dan dapat meningkatkan minat Investasi mahasiswa, serta membangun kerjasama antara dunia akademisi dengan dunia industri pasar modal.

“Kami berharap mahasiswa dapat mengetahui lebih banyak mengenai pasar modal, khususnya saham. Seperti yang tadi disampaikan saat sesi edukasi, ada analisis teknikal dan fundamental, sehingga mahasiswa dapat belajar lagi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi,” ujarnya