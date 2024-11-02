Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gaet KB Valbury AM, MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Telkom Belajar Investasi Reksa Dana

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |10:06 WIB
MNC Sekuritas gelar edukasi reksa dana di Universitas Telkom (Foto: Okezone)
MNC Sekuritas gelar edukasi reksa dana di Universitas Telkom (Foto: Okezone)
BANDUNG - MNC Sekuritas bersama KB Valbury AM mengajak mahasiswa Universitas Telkom belajar investasi reksa dana. MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas bersama KB Valbury Asset Management kembali berkolaborasi dalam menggelar edukasi reksa dana dalam rangkaian acara Having Fund 2024. Kali ini edukasi dilaksanakan di Telkom University, Bandung pada Kamis (13/10/2024). Pemaparan materi disampaikan oleh General Manager KB Valbury Asset Management Dede Surjadi dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

General Manager KB Valbury Asset Management Dede Surjadi mengatakan bahwa saat ini para mahasiswa ataupun karyawan yang baru mulai bekerja, harus mengenal dan paham mengenai investasi. Hal ini diperlukan agar daya beli yang dimiliki tidak tergerus oleh inflasi dengan adanya imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur.

“Untuk jangka panjang, pemahaman investasi sangat diperlukan untuk mempersiapkan kebebasan finansial bagi setiap individu di masa depan,” ujar Dede.

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University Deannes Isynuwardhana, PhD dalam keterangannya menyampaikan bahwa mahasiswa dan mahasiswi perlu untuk diberikan literasi dan informasi mengenai pasar modal.

Halaman:
1 2
