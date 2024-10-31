Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tingkatkan Literasi Pasar Modal di Manado, MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana di Kampus Klabat

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |10:38 WIB
Tingkatkan Literasi Pasar Modal di Manado, MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana di Kampus Klabat
MNC Sekuritas Literasi Pasar Modal (Foto: Okezone)
MANADO - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Sebanyak 850 mahasiswa Universitas Klabat mengikuti kegiatan edukasi reksa dana Having Fund 2024 “Untungnya Aku Kenal Reksa Dana" pada Selasa (29/10/2024). Seminar ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara Mario Iroth, Direktur Utama Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana, dan Kepala Cabang MNC Sekuritas Manado Yansen Kristian Sumual.

Plh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan, Maluku Utara Budiman Siahaan juga turut menghadiri kegiatan Having Fund 2024 dan mengatakan bahwa kegiatan ini dapat mendorong literasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Klabat mengenai pasar modal.

“Berinvestasi perlu memperhatikan prinsip legal dan logis. Kami berharap mereka bisa menyampaikan kepada saudara dan kerabatnya agar memperhatikan prinsip tersebut sehingga terhindar dari bahaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Budiman.

