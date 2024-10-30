Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Antusias Ikuti Seminar Reksa Dana Having Fund Bersama MNC Sekuritas dan MNC Asset Management

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:23 WIB
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)

MNC Sekuritas bersama MNC Asset Management kembali menggelar kegiatan edukasi reksa dana Having Fund di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang pada Selasa (29/10/2024) yang diikuti 110 peserta. Adapun materi edukasi disampaikan oleh Branch Manager MNC Sekuritas Bandung Helfa Helmy dan Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw.

Dalam pemaparannya, Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw menjelaskan bahwa reksa dana merupakan jembatan dari orang yang awam untuk bisa menjadi expert dalam berinvestasi di pasar modal karena dana dikelola oleh manajer investasi profesional.

"Tidak ada lagi alasan untuk tidak berinvestasi di reksa dana. Kalian bisa mencoba aplikasi MotionTrade. Nanti kalian akan tahu semua mengenai pasar modal di situ," ucap Frima.

Dosen Pembina Galeri Investasi Universitas Buana Perjuangan Karawang Ujang Suherman mengatakan bahwa seminar ini merupakan seminar perdana Galeri Investasi UBP Karawang yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas.

“Mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Having Fund ini. Kami mengundang lintas fakultas. Yang biasa hanya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang mengundang mahasiswa FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Nantinya, secara bertahap akan dikenalkan kepada fakultas lain yang bertujuan agar GaIeri Investasi UBP Karawang ini dapat dikenal luas dan bermanfaat untuk mahasiswa UBP Karawang dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

