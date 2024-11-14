Ikuti Webinar Masterclass Market Order Bersama MNC Sekuritas Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam transaksi saham, Anda dapat memasukkan order melalui aplikasi sebagai perintah untuk mengekseskusi penawaran. Salah satu jenis order yang populer adalah market order. Fitur ini memungkinkan investor untuk mengeksekusi order dengan cepat dan tanpa perlu memasukkan harga secara spesifik, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pelaksanaan transaksi.

Selain itu, market order memiliki keunggulan untuk memudahkan investor dalam menentukan harga pasar dengan waktu yang seketika sehingga berpotensi match pada harga yang terbaik. Bagaimana cara menentukan jenis market order dan menggunakan market order di aplikasi MotionTrade? Apa perbedaannya dengan limit order?

Saksikan pembahasan secara lengkapnya dalam webinar “Masterclass Market Order” bersama Head of Product Management Community and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem pada Kamis (14/11/2024) pukul 16.15 WIB. Anda dapat menyaksikannya melalui Zoom Online di bit.ly/masterclassmncs

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)