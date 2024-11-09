MNC Sekuritas Raih Penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari BEI

JAKARTA – MNC Sekuritas berhasil meraih kategori penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penghargaan khusus Investor Reward Program 2024. Adapun kategori penghargaan yang diraih adalah Anggota Bursa dengan Aktivitas Edukasi Terbanyak.

Penghargaan diserahkan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono kepada Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dalam rangkaian kegiatan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 pada Jumat 8 November 2024.

Afen menyampaikan berterima kasih atas penghargaan yang diterima MNC Sekuritas. Menurutnya, penghargaan yang diberikan ini menjadi kebanggaan dan semangat bagi MNC Sekuritas untuk terus meningkatkan awareness mengenai produk pasar modal Indonesia dan mendorong aktivitas transaksi produk terstruktur.

“Tentunya kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada MNC Sekuritas. Sebanyak 214 kegiatan telah kami gelar untuk menarik perhatian investor dalam mengikuti program ini. Beberapa bentuk kegiatan tersebut antara lain edukasi secara online dan offline, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta promosi untuk menarik perhatian investor dalam bertransaksi ETF atau Waran Terstruktur,” ujar Afen, Sabtu (9/11/2024).