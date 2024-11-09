Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Raih Penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari BEI

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:57 WIB
MNC Sekuritas Raih Penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari BEI
MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari BEI. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas berhasil meraih kategori penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penghargaan khusus Investor Reward Program 2024. Adapun kategori penghargaan yang diraih adalah Anggota Bursa dengan Aktivitas Edukasi Terbanyak.

Penghargaan diserahkan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono kepada Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dalam rangkaian kegiatan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 pada Jumat 8 November 2024.

Afen menyampaikan berterima kasih atas penghargaan yang diterima MNC Sekuritas. Menurutnya, penghargaan yang diberikan ini menjadi kebanggaan dan semangat bagi MNC Sekuritas untuk terus meningkatkan awareness mengenai produk pasar modal Indonesia dan mendorong aktivitas transaksi produk terstruktur.

“Tentunya kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada MNC Sekuritas. Sebanyak 214 kegiatan telah kami gelar untuk menarik perhatian investor dalam mengikuti program ini. Beberapa bentuk kegiatan tersebut antara lain edukasi secara online dan offline, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta promosi untuk menarik perhatian investor dalam bertransaksi ETF atau Waran Terstruktur,” ujar Afen, Sabtu (9/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement