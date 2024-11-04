Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund 2024 di 11 Kota

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |18:18 WIB
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund 2024 di 11 Kota
MNC Sekuritas gelar edukasi reksa dana di 11 kota (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar rangkaian edukasi reksa dana bertema Having Fund 2024 di 11 kota. MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas telah menyelesaikan rangkaian edukasi reksa dana “Having Fund 2024” yang bertemakan “Untungnya, Aku Kenal Reksa Dana”. Rangkaian kegiatan ini telah digelar dari 2 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024). Gelaran tahunan ini berhasil menarik minat lebih dari 3.500 peserta.

Adapun, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan 10 Manajer Investasi dan 21 Universitas/ Sekolah Tinggi yang tersebar di 11 kota.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari mitra Manajer Investasi dan Galeri Investasi BEI/Sekolah Tinggi yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Having Fund 2024. Susy meyakini bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, khususnya reksa dana di Indonesia.

“Sesuai dengan komitmen MNC Sekuritas dalam memperluas cakupan pasar modal di Indonesia, kami akan terus aktif dalam memberikan edukasi dan literasi secara masif. Benih yang kami tabur sekarang di kalangan generasi muda diharapkan akan terus tumbuh dan berkembang untuk mendukung terciptanya investor pasar modal yang cerdas," ujar Susy.

Halaman:
1 2
