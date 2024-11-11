Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri Terbaru

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |10:44 WIB
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri Terbaru
MNC Sekuritas tawarkan waran terstruktur seri terbaru (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Indonesia menawarkan waran terstruktur seri terbaru. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas bersama CGS International Sekuritas Indonesia melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) dari Senin (11/11/2024) hingga Jumat (15/11/2024). Enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp20-Rp150

* Harga Pelaksanaan: Rp1.100-Rp1.600

* Rasio Konversi: 5:1

* Masa Berlaku: 4 bulan

2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCAYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp300

* Harga Pelaksanaan: Rp9.500-Rp11.500

* Rasio Konversi: 15:1

* Masa Berlaku 4 bulan

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRIYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp250

* Harga Pelaksanaan: Rp6.200-Rp7.700

* Rasio Konversi: 12:1

* Masa Berlaku 4 bulan

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKAYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp20-Rp150

* Harga Pelaksanaan: Rp2.000-Rp2.900

* Rasio Konversi: 10:1

* Masa Berlaku 4 bulan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement