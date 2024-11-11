MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri Terbaru

JAKARTA - MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Indonesia menawarkan waran terstruktur seri terbaru. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas bersama CGS International Sekuritas Indonesia melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) dari Senin (11/11/2024) hingga Jumat (15/11/2024). Enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp20-Rp150

* Harga Pelaksanaan: Rp1.100-Rp1.600

* Rasio Konversi: 5:1

* Masa Berlaku: 4 bulan

2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCAYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp300

* Harga Pelaksanaan: Rp9.500-Rp11.500

* Rasio Konversi: 15:1

* Masa Berlaku 4 bulan

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRIYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp250

* Harga Pelaksanaan: Rp6.200-Rp7.700

* Rasio Konversi: 12:1

* Masa Berlaku 4 bulan

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKAYUCH5A)

* Harga Penawaran: Rp20-Rp150

* Harga Pelaksanaan: Rp2.000-Rp2.900

* Rasio Konversi: 10:1

* Masa Berlaku 4 bulan